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Son dakika haberi | Akçakale hudut hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi | Akçakale hudut hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası, ateş destek vasıtaları ile PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası, ateş destek vasıtaları ile PKK/ Ypg hedeflerinin vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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