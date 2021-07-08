Son dakika haberi! Akbank sorun çözüldü mü?

2 gün boyunca yaşanan sistem sıkıntısı nedeniyle hizmet veremeyen Akbank'ta tüm kanallar bu sabah itibarıyla yeniden hizmete açıldı. Peki, Akbank sorun çözüldü mü?

Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta 2 gündür devam eden sistem sorunu binlerce müşteriyi mağdur ederken, hiçbir şekilde hizmet alamayan müşterilerin sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki de oldukça sert olmuştu. Akbank sorun çözüldü mü? İşte detaylar…

AKBANK SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Bu sabah itibarıyla Akbank'tan yapılan yeni açıklama ise tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı. Açıklama şu şekilde;

DİĞER BANKA ATM'LERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERDE ALINAN KOMİSYON İADE EDİLECEK

Akbank, internet sitesine giren müşterilerine yönelik de bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından 08.07.2021 tarihine ötelenecektir.

Kredi taksit tarihi 06/07/2021 - 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizi iade edilecektir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 - 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart ile yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir.