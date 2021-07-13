Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangınını itfaiye söndürdü
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Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangınını itfaiye söndürdü

Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangınını itfaiye söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında arazide bulunan ağaçlarda yanarken, alevler arazinin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangınını itfaiye söndürdü
Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide çıkan anız yangınını itfaiye söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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