Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı

07.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:54
Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ta bir akaryakıt istasyonunda kaynak yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir akaryakıt istasyonunda kaynak yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi yaralandı.

Doğukent yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda öğle saatlerinde, kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın sırasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Bir akaryakıt pompasının kullanılmaz hale geldiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
Son dakika haberi | Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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