Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada
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Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada

08.01.2021 13:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:45
Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada

Son dakika haberler: KAHRAMANMARAŞ'ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 iki işçinin kıyafeti tutuştu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 iki işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonundaki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın sırasında alevler, istasyondaki görevli 2 işçinin kıyafetlerini tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin arasında kalan işçilere, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yanmaktan son anda kurtarılan ve yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanede tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada
Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada
Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada
Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada
Son dakika haberi... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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