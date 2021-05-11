AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Erzin ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan buğday yüklü TIR, karşı şeride geçip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan buğday yüklü TIR, karşı şeride geçip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. TIR'ın önce boş tankere ardından ihata duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, D-817 kara yolunda meydana geldi. İskenderun'dan Adana yönüne giden İlhan Çetil (52) yönetimindeki 42 FEL 28 plakalı buğday yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. TIR, burada önce park halindeki boş akaryakıt tankerine daha sonra ihata duvarına çarparak durdu. Çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Çetil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri de olası yangın ve patlama riskine karşı bir süre istasyonda önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:18:24. #1.16#

title