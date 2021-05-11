AKARYAKIT İSTASYONUNA DALAN TIR, TANKERE VE DUVARA ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

HATAY'ın Erzin ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan buğday yüklü TIR, karşı şeride geçip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan buğday yüklü TIR, karşı şeride geçip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. TIR'ın önce boş tankere ardından ihata duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, D-817 kara yolunda meydana geldi. İskenderun'dan Adana yönüne giden İlhan Çetil (52) yönetimindeki 42 FEL 28 plakalı buğday yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. TIR, burada önce park halindeki boş akaryakıt tankerine daha sonra ihata duvarına çarparak durdu. Çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Çetil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri de olası yangın ve patlama riskine karşı bir süre istasyonda önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı