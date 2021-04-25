Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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