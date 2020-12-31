Son dakika haberi | Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti (1)
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Son dakika haberi | Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti (1)

31.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:01

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde gelen komuta kademesinin düzenlenen askeri törene katılması İstiklal Marşı ve Azerbaycan marşının okunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde gelen komuta kademesinin düzenlenen askeri törene katılması

İstiklal Marşı ve Azerbaycan marşının okunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar: "(Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes) Ortak Merkez'den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır."

Son dakika haberi | Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti (1)
Son dakika haberi | Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti (1)
Son dakika haberi | Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti (1)
Son dakika haberi | Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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