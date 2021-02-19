Son dakika haberi: Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."
19.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:25
Son dakika haber: Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir.
Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer