Son dakika haberi: Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."
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Son dakika haberi: Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."

19.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:25
Son dakika haberi: Akar:

Son dakika haber: Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir.

Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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