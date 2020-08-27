Son dakika haberi: Akar: (Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün...
Gelen son dakika haberlerine göre Akar: (Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı.
27.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:47
Akar: (Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı."
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Kaynak: AA