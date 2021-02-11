Son dakika haberi: Akar: "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız"
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Son dakika haberi: Akar: "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız"

11.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:37

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti."

Akar: "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız."

Son dakika haberi: Akar: 'NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız'
Son dakika haberi: Akar: 'NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız'
Son dakika haberi: Akar: 'NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız'
Son dakika haberi: Akar: 'NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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