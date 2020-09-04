Son dakika haberi | Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme...
Bir son dakika haberine göre Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz"
04.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:41
Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz"
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Kaynak: AA