Son dakika haberi | Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme...
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Son dakika haberi | Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme...

Bir son dakika haberine göre Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz"

Son dakika haberi | Akar:
04.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:41

Akar: "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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