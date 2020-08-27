Son dakika haberi: Akar: "(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin...
Bir son dakika haberine göre Akar: "(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz."
27.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:51
Akar: "(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz."
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Kaynak: AA