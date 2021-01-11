Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı

11.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:08

Son dakika gündem haberine göre Birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısından görüntüler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve...

Birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısından görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı
Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı
Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı
Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Ajda Pekkan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Akar'dan birlik komutanları ile yılın ilk video konferans toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:10:56. #1.14#
title