Son dakika haberi: Akar: Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz'de askeri varlığını güçlendireceğine... Son dakika gelişmesine göre Akar: Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz'de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor.

Akar: Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz'de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor Kaynak: AA