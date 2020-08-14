Son dakika haberi: Akar: Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz'de askeri varlığını güçlendireceğine...
Son dakika gelişmesine göre Akar: Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz'de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor.
14.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:14
Akar: Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz'de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor
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Kaynak: AA