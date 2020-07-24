Son dakika haberi: AK Partili Yavuz, "Allah İslam alemini ezandan, bayraktan ve vatandan mahrum etmesin"
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Son dakika haberi: AK Partili Yavuz, "Allah İslam alemini ezandan, bayraktan ve vatandan mahrum etmesin"

Son dakika haberleri: AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Allah İslam alemini ezandan, bayraktan ve vatandan mahrum etmesin" dedi.

Son dakika haberi: AK Partili Yavuz,
24.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:04

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Allah İslam alemini ezandan, bayraktan ve vatandan mahrum etmesin" dedi.

AK Partili Yavuz açıklamasında, "2020 yılına girdiğimizden beri içimizi ferahlatan, biraz olsun sevindiren en güzel olaylardan birine bugün tanıklık ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atamızın yadigarı, güzel bir çağın habercisi olan Ayasofya-i Kebir Camii' nde bugün yüz binler ile birlikte Cuma namazımızı eda ettik. Ayasofya'nın içinde ve çevresinde bir araya gelen yüz binlerin olduğu kalabalık ne bir mitinge, ne bir provakasyona aitti. Bu kalabalık, 86 yıldır mukaddesata susamış kahraman Türk Milletinin vuslat anıydı. Mabedimizi müzeye çeviren vesayetçi zihniyetle 86 yıllık hesaplaşmamızda kazandığımız zaferden dolayı şükredişimizdir. Tabi bu durum içerideki ve dışarıdaki bütün zorbaları derinden sarstı. Denize döktüklerimiz bugün bayraklarını yarıya indirip ülkelerinde yas ilan ettiler. İşte bu bile, ne kadar güçlü bir Millet olduğumuzu, tüm dünyaya yeniden ilan ettiğimiz en büyük ispatıdır. Vesayetçilere ilk darbeyi vurarak ezanın yeniden Arapça okunmasını sağlayan demokrasi şehidimiz, merhum başbakanımız Adnan Menderes'i nasıl ki rahmet ve minnet ile anıyorsak, Allah'ın izni ile Ayasofya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ülkemizde ve tüm İslam aleminde; sağlığında ve ahiretinde dua ve hayırla anılacaktır. Bugün, tarihe altın harfler ile yazılacak bir güne şahitlik ettik. Darısı Mescidi Aksa'ya Endülüs Camiilerine ve diğer tüm mahzun camilere inşallah. Allah, islam alemini ezandan, bayraktan ve vatandan mahrum etmesin inşallah" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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