Son dakika haberi | AK Partili Demir'den TTB'nin Gara açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Terör örgütü PKK'nın ismine değinilmeden, şehitlerimize gerekli hürmet gösterilmeden bir bildiri yayınlanmış." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 sürecinde başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının olağanüstü gayret gösterdiğini belirterek, hekimleri ve sağlık çalışanlarını bu olağanüstü gayretleri nedeniyle tebrik etti.

TTB Merkez Konseyi'nin Gara şehitlerine ilişkin sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamayı okuyan Demir, "Bu bildiride, bir defa şehit yok, şehide hürmet yok. Şehidin adının geçmediği bir bildiride ayrıca eli kanlı katil PKK terör örgütünün ismi yok." diye konuştu.

Demir, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın ismine değinilmeden, şehitlerimize gerekli hürmet gösterilmeden bir bildiri yayınlanmış. Bunun arkasından da bu şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kurtarılamamasının sorumluluğunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize de atfeden, onları suçlayan bir bildiri var. Nereden bakarsanız bakın bu sapkın, ideolojik bir tavırdır. Hekimlerimize, tabiplerimize yakışmayacak bir basın açıklamasıdır. Bunu şiddetle kınıyorum. Zaten bütün sağduyulu sağlık çalışanlarının da gördüğü gibi Tabipler Birliği ve bunların batasıca konseyleri, millet olma bilincimizden uzaklaşmışlardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay