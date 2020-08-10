Son dakika haberi... AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Açıklaması
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Son dakika haberi... AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Açıklaması

Son dakika haberine göre AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "Belediye bütçesini harcarken, o para bizim şahsi paramız olmadığını biliriz. O para fakirin, fukaranın, yetimin, kimsesizin vergilerinden toplanan paradır.

Son dakika haberi... AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Açıklaması
10.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:45

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "Belediye bütçesini harcarken, o para bizim şahsi paramız olmadığını biliriz. O para fakirin, fukaranın, yetimin, kimsesizin vergilerinden toplanan paradır. Bir kuruşunu dahi harcarken, tüylerimizin diken diken olması lazım." dedi.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret eden Yanılmaz, belediye meclis üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Yanılmaz, toplantıda, Bağlar ve diğer belediyelerdeki çalışmaları daha verimli hale getirmek ve seçimden sonra belediye başkanlarının yaptıkları ve yapacakları projeleri değerlendireceklerini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimleri Başkanlığı olarak 2019'dan sonra bütün belediyeleri yerlerinde ziyaret ettiklerini bildiren Yanılmaz, çalışmalarına genel merkez olarak destek planlamaları yaptıklarını aktardı.

Vatandaşa hizmetin esas olduğunu belirten Yanılmaz şöyle devam etti:

"Belediyeye giren vatandaşlar çıkarken, yüzü tebessüm ederek çıkmalı. Vatandaş haklıdır ve memnuniyeti de bizim için olmazsa olmazdır. Çok yollar, köprüler ve yatırımlar yapabiliriz. Ancak yoldan geçen vatandaşın halini sormuyorsak yaptığımız işler hiçbir anlam ifade etmez. Kapıda ve sokakta gördüğümüz herkes bizim için değerli ve kıymetlidir. O değer ve fiili de vatandaşımıza vermek zorundayız."

Yanılmaz, yapılan hizmetlerde ve götürdükleri yerde "ne kadar oy aldık", vatandaşın kimliğine ve konuştuğu dile bakmadıklarını, sadece insanın ihtiyacına baktıklarını ifade etti.

Vatandaşın ihtiyacını en kısa zamanda ve en iyi şekilde götürmeyi görev kabul ettiklerini anlatan Yanılmaz, "Belediye bütçesini harcarken, o para bizim şahsi paramız olmadığını biliriz. O para fakirin, fukaranın, yetimin, kimsesizin vergilerinden toplanan paradır. Bir kuruşunu dahi harcarken, tüylerimizin diken diken olması lazım. O hassasiyeti içimizde hissetmemiz lazım. Bütçeyi en iyi ve doğru şekilde kullanmanın yollarını aramamız lazım." diye konuştu.

Yanılmaz, belediye başkanlarının verimliliği yükseltmek, yatırımları en iyi noktaya getirmek, en ucuza ve en iyi yatırımları yapmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Yanılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünkü Türkiye değil ve güçlü Türkiye'dir. Pandemi süreci geçiriyoruz. Bu süreçte Türkiye 97 ülkeye tıbbı yardım götürdü. İngiltere'ye Sağlık Bakanına tıbbı malzeme var mı? sorusuna, '2 gün sonra Türkiye'den yardım gelecek, onları dağıtacağız.' şeklinde cevaplıyor. Yardım götürdüğümüz ülkeler arasına Amerika, Kanada, Fransa, İtalya ve İspanya gibi dışarıdan bakıldığında sözde çok zengin gibi ülkeler de var. Pandemi sürecinde 93 ülkeden 80 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde geldiği seviyeyi gösterir. Çok daha ileriye gitmek ve vatandaşımızın huzuru, rahatı ve mutluluğu için çalışacağız."

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Partili Belediye Başkanları İbrahim Lale, Şehmus Karamehmetoğlu ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

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