Son dakika haberi | AK Parti SözcüsüÇelik: "DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir" Son dakika habere göre AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir." Kaynak: AA