Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama Açıklaması
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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama Açıklaması

03.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:27
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama Açıklaması

Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Kabil Üniversitesi'ni hedef alan, çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunan Çelik, "Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz. Her zaman Afgan halkının yanındayız. Afganistan'a çok acı çektiren tüm terör örgütleriyle mücadele çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Yener

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