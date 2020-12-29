AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı