AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz"

29.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:51
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Güven Yalçın Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Rusya Sakarya Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz" | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 19:54:42. #1.15#
title