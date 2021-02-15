Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'Gara' tepkisi: Utanç verici bir yaklaşımdır

Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile PKK'nın 13 Türk vatandaşını Irak'ın kuzeyinde şehit etmesinin ardından ABD'den gelen açıklamadaki "Eğer PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edersek kınayacağız" ifadesine tepki gösterdi. Çelik, ABD'nin PKK'nın her hareketini avucunun içi gibi bildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu: "PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir. NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır. Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir. PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi söz konusu olamaz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı