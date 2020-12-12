AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki

12.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:16
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki gösterdi. Çelik, Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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