Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı - Haberler
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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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