Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik, Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.
Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız." ifadesini kullandı.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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