Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.
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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

11.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:11
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik:

Son dakika habere göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. AB'nin bu konuda oynayabileceği yegane rol, yaptırım dili kullanmak değil, dürüst bir tutum geliştirmektir. AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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