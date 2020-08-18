Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri)Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah... Son dakika habere göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri)Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri)Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur." Kaynak: AA