Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri)Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah...
Son dakika habere göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri)Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur.
18.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:32
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri)Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur."
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Kaynak: AA