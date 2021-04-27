Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır."
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Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır."

Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır.'
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika haberler... AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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