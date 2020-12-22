Son dakika haberi! AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'ndan "Her Gün Bir Mahalledeyiz" projesi
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Son dakika haberi! AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'ndan "Her Gün Bir Mahalledeyiz" projesi

22.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:50
Son dakika haberi! AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'ndan

Son dakika haberleri... AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Her Gün Bir Mahalledeyiz" sloganlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Her Gün Bir Mahalledeyiz" sloganlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerini gideren, yaşlılara evde sağlık hizmeti sağlayan, camiler ve toplu kullanım alanlarına ise dezenfekte işlemi gerçekleştiren partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletiyor.

Bugüne kadar 35 mahallede faaliyette bulunan teşkilat üyeleri, geri kalan 30 mahalleyi ise bu hafta içerisinde bitirmeyi planlıyor.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, "Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz, yaşlı büyüklerimizin eksiklerini gideriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı camilerimiz, Kur'an kurslarımız gibi toplu kullanıma açık olan alanları dezenfekte ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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