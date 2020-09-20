Son dakika haberi | AK Parti'nin Bursa'daki 3 ilçe kongresi daha tamamlandı
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Son dakika haberi | AK Parti'nin Bursa'daki 3 ilçe kongresi daha tamamlandı

Son dakika haberine göre AK Parti'nin Bursa'da martta başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ilçe kongreleri devam ediyor.

Son dakika haberi | AK Parti'nin Bursa'daki 3 ilçe kongresi daha tamamlandı
20.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:47

AK Parti'nin Bursa'da martta başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ilçe kongreleri devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu hafta Gürsu, Kestel ve Gemlik kongreleri tamamlandı.

Kongrelere AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa İl Koordinatörü Muhammet Balta, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri Efkan Ala, Refik Özen, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık katıldı.

Gemlik'te Mehmet Şamil Yiğit, Gürsu'da Zekeriya Hacıoğlu, Kestel'de Sinan Aktaş ilçe başkanlıklarına seçilerek güven tazeledi.

İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti'nin "Hedeflerine ulaşan, bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir Türkiye" hayaliyle çıktığı yolda, Bursa teşkilatlarının millete karşı olan hizmet aşkını gönüllerinden bir an olsun çıkarmadığını kaydetti.

Salman, "Sevdalı olduğumuz topraklara hizmet etme noktasında şükürler olsun çok yol katettik. İnşallah katedecek daha çok uzun yolumuz var. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye sevdasıyla Bursa'mıza hizmet için her zaman en önde yerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Sinan Balcıkoca
Sinan Balcıkoca
AA Editörü

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