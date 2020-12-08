Son dakika haberi... AK Parti MKYK ve MYK toplandı
08.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:15
Son dakika haberler: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantı, saat 16.10'da başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan