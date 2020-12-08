Son dakika haberi... AK Parti MKYK ve MYK toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... AK Parti MKYK ve MYK toplandı

08.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:15
Son dakika haberi... AK Parti MKYK ve MYK toplandı

Son dakika haberler: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantı, saat 16.10'da başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

İlgili Haberler

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, 'AK Parti iktidarı ile yol ağı genişledi'
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, "AK Parti iktidarı ile yol ağı genişledi"
Son dakika haberleri | AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten 'kentsel dönüşüm' açıklaması
Son dakika haberleri | AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten "kentsel dönüşüm" açıklaması
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... AK Parti MKYK ve MYK toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:14:46. #1.14#
title