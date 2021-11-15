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Son dakika gündem: AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Son dakika haber... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

AK Parti Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının gündeminde iç ve dış siyasi gelişmeler, ekonomik ve sosyal gelişmeler, TBMM Parti Grubu Çalışmaları yer alıyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Toplantıda; iç ve dış siyasi gelişmeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeler, TBMM Parti Grubu Çalışmaları, TBMM Gündemi değerlendirilecek.

(Hülya Keklik/İHA)

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