Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Tüfenkci Malatya'daki yatırımlarla ilgili konuştu Açıklaması
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Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Tüfenkci Malatya'daki yatırımlarla ilgili konuştu Açıklaması

03.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:57
Son dakika haberi: AK Parti Milletvekili Tüfenkci Malatya'daki yatırımlarla ilgili konuştu Açıklaması

Son dakika haberi: Malatya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Tohma Köprüsü'nün inşallah önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz.

Malatya'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Tohma Köprüsü'nün inşallah önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, öncelikli ve aciliyet arz eden hizmetlerin ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki yatırım hamleleri sürüyor. Özelde de memleketimiz Malatya için önem taşıyan yatırımların devam eden süreçleri var. Mesela Kuzey Çevreyolu. Burası hakikaten Malatyamız için önemli ve de bir an önce halledilmesi gereken bir yatırım. 52 kilometre uzunluğundaki çevreyolumuzun yapımı sürüyor. Burasının ilimiz için ne kadar büyük arz ettiğini her platformda dile getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede hizmete açılması en büyük gayemiz olacak. Ulaşım konusunda önemli yatırımlar aldık, halihazırda devam eden projelerimiz var. Bunlardan birisi olan Tohma Köprüsü'nün inşallah önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışını gerçekleştireceğiz."

Diğer bazı yatırımlar ve kayısı ile ilgili çalışmalara işaret eden Tüfenkci, "Malatyamız için önem taşıyan yatırımları yakından takip edip, tamamlanması ya da ilimize kazandırılması için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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