AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK'nın gündeminde Türkiye'de yaşanan doğal afetler, iç ve dış siyasi gelişmeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeler, yeni anayasa çalışmaları ve TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın değerlendirmesi olacak. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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