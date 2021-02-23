Son dakika haberi! AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci: "Hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor"

Son dakika haber... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasının 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırmasıyla ilgili, "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasının 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırmasıyla ilgili, "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Sayın Suat Altun ile bir araya geldi.

Üretimle ilgili bilgi alan Tüfenkci, buradaki konuşmasında, salgın süresince üretimin devam etmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke ve hükümetin büyük bir çaba sarf ettiğini belirterek, Yazıhan ovasının sulamaya açılmasıyla şeker pancarı üretiminin de arttığını aktardı.

Malatya Şeker Fabrikasının 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırdığını hatırlatan Tüfenkci, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine