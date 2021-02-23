Son dakika haberi! AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci: "Hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci: "Hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor"

23.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:39
Son dakika haberi! AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci:

Son dakika haber... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasının 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırmasıyla ilgili, "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasının 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırmasıyla ilgili, "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Sayın Suat Altun ile bir araya geldi.

Üretimle ilgili bilgi alan Tüfenkci, buradaki konuşmasında, salgın süresince üretimin devam etmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke ve hükümetin büyük bir çaba sarf ettiğini belirterek, Yazıhan ovasının sulamaya açılmasıyla şeker pancarı üretiminin de arttığını aktardı.

Malatya Şeker Fabrikasının 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırdığını hatırlatan Tüfenkci, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye'yi üreterek büyütmemiz lazım. Bu anlamda hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Umut Bulut Mesut Özil Ünal Karaman
Tüm Haberler Kamu Mart İzmir Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci: "Hükümetimiz üretime teşvik verme, üretimi arttırmaya yönelik stratejiler izliyor" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 13:42:38. #1.15#
title