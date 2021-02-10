AK Parti'li Yazıcı: 'Yeni anayasa' deyince muhalefet yalpaladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa ile ilgili, "Anayasayı millet yapar. Millet tarihte bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş. Kimi olağanüstü dönemlerde kimi de darbeciler tarafından yapılmış. Şimdi yeniden yepyeni bir anayasa yapalım, deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı" dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla konuşma yaptığı kongreye AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Leyla Usta Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ile Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililer katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Zengin, "Kongrelerde bir muhasebe yapıyoruz. Bugüne kadar neyi, nasıl yaptık; bundan sonraki hayallerimizi ortaya koyuyoruz. Dün akşamki hayalimizi gördünüz, uzaya gitmek. Hakikaten 2023, çok yakın bir tarihte uzaya, Ay'a yolculukla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye Uzay Ajansı açılışını yaptı; fakat muhalefetin bu konuda yazdıklarını da görmüşsünüzdür. Yani bizim hayallerimiz ile onların hayallerimize verdiği cevap bu hayalleri kullandığı yer arasında çok büyük bir uçurum var" dedi.

Türkiye'yi karıştırmak isteyenler olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Usta Şahin ise "Boğaziçi Üniversitesi üzerinden birtakım eylemlerle Türkiye'yi yeniden karıştırmaya çalışıyorlar. Birileri de kalkıp bizim yaptığımız mücadeleyi 28 Şubat'ta yaptığımız mücadeleyi Boğaziçi'ndeki eylemlerle kıyaslamaya çalışıyorlar. Hiç kıyas götürmeyen bir konudur aslında. Biz o dönemde uğradığımız haksızlığın ve üzerimizde oynanan oyunların davasını yürüttük ve hiçbir zaman şiddete başvurmadık. Tek bir kaldırım taşını dahi yerinden oynatmadık. Tek bir kamu malına ya da özel mala zarar vermedik. Üniversitelerimizden kovulurken sınıflarımızdaki sıralara tek bir çizik atmadık, tek bir cam kırmadık. Biz haklı davamızı haklı yolda sürdürdük. Bugün bu ülkeye hizmet eden insanlar olarak onurumuz ile ayaktayız. Bizim onurlu mücadelemizi kalkıp kimse 3-5 teröristin ortalığı karıştırmak için yaptığı eylemle kıyaslamasın. Buna müsaade etmeyiz. Kalkıp bu mücadeleyi kıyaslayanlar kendi makam ve mevkileri için davasını satan insanlar" diye konuştu.

'MUHALEFET YALPALADI'

Çok partili siyasi tarihinin darbeler tarihi olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Hemen hemen her 10 yılda bir bu ülkede darbeler yapılmış. 60'ta, 70'te öyle muhtıralar, 80 darbesi öyle 97 post modern darbe süreci ve 15 Temmuz 2016. Son iki darbe hariç hepsi hedefine ulaşmış. 2007, 2008'deki o darbe teşebbüsünü 27 Nisan'da muhtıra ile kamuoyuna duyurulan o darbe teşebbüsü, AK Parti liderinin duruşu ile önlenmiştir. Siyasi tarihte ilk defa bir lider ekibi ile birlikte darbe önlemiştir. Sağa sola kaçmamış, ekibi de kaçmamış. Kapının arkasına gizlenmemiş. Darbeyi önlemiştir. Yine 15 Temmuz'da o alçak darbeyi Cumhurbaşkanı'mızın televizyon aracılığıyla yaptığı çağrı ile çıkarak, sabah olmadan bu millet darbeyi önlemiştir. Bunlar tarihe geçecek. Millet egemenliğinin ne kadar üstün, ne kadar önemli olduğunun temel parametreleridir" dedi.

Bugüne kadar 5 anayasa yapıldığını söyleyen AK Parti'li Yazıcı, "Bizim tarihimizde 5 tane anayasamız var, Osmanlı dönemi dahil. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasasıdır. Anayasayı kim yapar? Millet yapar. Anayasa yapma hakkı millete aittir. Bu hak devredilemez. Asla başka kurumlara, kişilere devredilemez. Millet bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş. Kimi olağanüstü dönemlerde kimi de darbeciler tarafından yapılmış. Şimdi yeniden yepyeni bir anayasa yapalım, deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı, beyni döndü. Yürüyüşümüz hep doğru yolda, doğru istikamette" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı