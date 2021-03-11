Son dakika haberi: AK Parti'li Turan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımına tepki Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma yönelik, "Terör örgütünün Kandil'deki...

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma yönelik, "Terör örgütünün Kandil'deki baronlarına, elebaşlarına, o hainlere, 'Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız' hatta daha ileri gidip 'kardeşlerimiz' diye hitap edenlerle yan yana durmak 83 milyona silah çekmek anlamına gelir." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da CHP'li belediye yönetiminin iyi bir imtihan veremediğini, İBB Başkanı İmamoğlu'nun, beceriksizliğini örtmek için yapay gündemler peşinde olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı tweeti hatırlatan Turan, "Hain terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğünün üstlenen HDP'nin Eş Genel Başkanıyla kol kola girerek fotoğraf veriyorlar. Bunlar milletimizin vicdanını yaralıyor." diye konuştu.

Bu durumun, kadınlara yapılacak en büyük hakaret olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

"İşin bir diğer tarafı, terör örgütünün siyasi uzantısının Eş Genel Başkanıyla fidan dikip, onu da tweet metninin içinde dahil ederek yanına da İYİ Parti'nin Genel Başkanı'nı ilave edeceksiniz. Sonra İYİ Parti Genel Başkanı, bununla ilgili fikri sorulduğunda 'Arkadaşlar bundan rahatsız olmuşlar.' diyecek. Bundan bir şey anladınız mı? Meral Hanım, bu tweetten rahatsız olmuş mu, olmamış mı? Bunu anladınız mı? Bizim topraklarda buna top çevirme, topu taca atma denir. Siyaset yapıyorsak hep birlikte omurgalı durmak zorundayız. Omurgalı duramayacaksak bu milletin karşısında siyaset yapmaktan vazgeçmemiz lazım."

PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortak etkinlikler yapmanın, omurgasızlığın ve zavallılığın fotoğrafı olduğunu ifade eden Turan, "Terör örgütünün Kandil'deki baronlarına, elebaşlarına, o hainlere, 'Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız' hatta daha ileri gidip 'kardeşlerimiz' diye hitap edenlerle yan yana durmak 83 milyona silah çekmek anlamına gelir. İBB'nin yapması gereken, terör örgütünün siyasi sözcüleriyle fidan dikme pozları vermek değil, İstanbul'un ulaşım, toplanamayan çöpler sorununu halletmesidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Turan, ayrıca TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının, Miraç Kandili'nin yer aldığı haftayı Dünya Kudüs Haftası olarak değerlendirme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu