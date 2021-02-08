Son dakika haberi! AK Parti'li Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine eleştiri Açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentte deprem ve sel gibi doğal afetler öncesinde bazı yatırımların yapılması gerektiğini ancak İzmir'de bunun gerçekleştirilmediğini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentte deprem ve sel gibi doğal afetler öncesinde bazı yatırımların yapılması gerektiğini ancak İzmir'de bunun gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, afetlerin doğal gerçekliği kadar kent yönetimlerini bağlayan boyutlarının da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

İzmir'in bunu yakın zamanda depremle tecrübe ettiğini bildiren Sürekli, "Depremler, heyelanlar kentsel dönüşümü, sel felaketleri, altyapı düzenleme ve güçlendirme çalışmalarını, dere ıslahları gibi yatırımları gerekli kılmaktadır. İzmir, neredeyse çeyrek asırdır biriken bir ihmalin sonuçlarını yaşamaktadır. Bu tabloda yerel yönetimlerin sorumluluğu büyüktür. Bunu İzmirli hemşerilerimizde yüksek sesle dile getirmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Sürekli, küresel iklim değişikliği neticesinde sıra dışı bir sel felaketine maruz kalındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten büyük bir afetti ve sonuçları çok daha ağır olabilirdi. Kaldı ki İzmir, çok daha az bir yağışla kilitlenebilen mağduriyet yaşayan bir şehir. Yerel idare, en az 20 yıldır bu noktada somut adımlar atmamıştır. Asıl olan çözüm odaklı yaklaşımdır. Büyükşehir Belediyesinin battı çıktıları, vaat ettikleri de dahil olmak üzere yağış rejimleri, zemin yapısı, rüzgar yönü gibi etkileri gözeterek ele alması elzemdir. Özellikle yıllardır öteledikleri yağmur suyu ile kanalizasyon alt yapısının bir birinden ayrıştırılmasını hızla gündeme almalılar."

AK Parti iktidarında, İzmir için önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Sürekli, "29 baraj ve 8 gölet inşa ederek bir rekora imza atan Bakanlığımız, şehrimizi taşkın zararlarından korumak için muazzam çalışmalar yapmıştır. 98 derenin ıslahı gerçekleştirilmiş, İzmir şehir merkezi, 93 yerleşim yeri ve 113 bin dekar arazi sel felaketinden korunmuştur. Yıllardır tüm derelerin ıslah edileceği sözünü veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, artık taşın altına elini koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Sürekli, kentsel dönüşümün İzmir'in birinci gündem maddesi olması gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacağı duyurulan Deprem ve Afet Daire Başkanlığının somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz