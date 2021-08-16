Son dakika haberi | AK Parti'li Savaş'tan, TOKİ müjdesi
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Son dakika haberi | AK Parti'li Savaş'tan, TOKİ müjdesi

Son dakika haberi | AK Parti'li Savaş'tan, TOKİ müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler ilçesinde yapılması planlanan 198 hanelik TOKİ konutlarının ihalesinin yapıldığını müjdeledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler ilçesinde yapılması planlanan 198 hanelik TOKİ konutlarının ihalesinin yapıldığını müjdeledi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Kardeşköy'de yapılması planlanan TOKİ konutları ile ilgili müjde verdi. Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde inşa edilecek olan 198 konutluk TOKİ için ihalenin yapıldığını belirten Savaş, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım sürecinin ivedilikle başlayacağını belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti'li Savaş; "Aydın'ımıza hizmet üretmeye devam ediyoruz. Eser siyaseti anlayışımızla ilimize kazandırdığımız yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin memnuniyeti içerisindeyiz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından Efeler Kardeşköy Mahallemizde inşaatına başlanacak olan 198 konut inşaatı ihalesi 03.08.2021 tarihinde yapılmıştır. İnşallah ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ivedi şekilde yapım sürecine de başlanacaktır. Barınmadan sağlığa, tarımdan sanayiye her alanda hemşehrilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta ihalesi yapılmış olan Efeler ilçemizdeki TOKİ konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. Aydın'ımızdaki yatırımlarımız için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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