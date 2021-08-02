Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme
Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı