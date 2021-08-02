Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.