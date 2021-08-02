Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme
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Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme
Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme
Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme
Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
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Son dakika haberi... AK Parti'li Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili değerlendirme - Haberler
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