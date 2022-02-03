Son dakika haberi: AK Parti'li Hayati Yazıcı'dan Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki Açıklaması

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararının hukuksal ölçütlerle bağdaşmadığını ve nesnel olmadığını bildirdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala davasına ilişkin dosyanın tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) sevk edilmesine yönelik kararını değerlendirdi. Yazıcı, şunları kaydetti:

"AİHM'nin Osman Kavala ile ilgili kararının icrası kapsamında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dün oluşturduğu karar, nesnellikten yoksundur. Türk yargısına müdahale niteliği taşımaktadır. Hukuksal ölçütlerle bağdaşır olmayan bu önyargılı karar, kabul edilemez."