Son dakika haberi... AK Parti'li Gültekin: "Niğde son 18 yılda Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldi"
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Son dakika haberi... AK Parti'li Gültekin: "Niğde son 18 yılda Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldi"

16.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:38
Son dakika haberi... AK Parti'li Gültekin:

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımlarla Niğde'nin, Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımlarla Niğde'nin, Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldiğini belirtti.

Gültekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Niğde-Ankara Otoyolu'nun ikinci kesiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldığını hatırlattı.

Yaklaşık 11 milyar lira maliyetli, 5 viyadük, 49 köprü, 75 üst geçit barındıran otoyolun, Niğde ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyleyen Gültekin, "Bu tarihi yatırım hem ulusal hem de ticaret otoyolunun tam ortasındaki Niğde'miz için mevcut durumu fırsata çevirecek." diye konuştu.

Niğde'ye 2003-2020 döneminde ulaşımda yapılan yatırım tutarının 7 milyar 470 milyon lira olduğunu dile getiren Gültekin, şehrin yalnızca şehirlerarası ulaşımına değil, şehir için ulaşım ağında da yatırımları sürdürdüklerini anlattı. Gültekin, "Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımlarla Niğde Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldi." dedi.

Gültekin, yatırımcıların Niğde'de kurulacak organize sanayi bölgelerine yatırım yapmaları çağrısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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