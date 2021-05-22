Son dakika haberi | AK Parti'li Dağ:  Her türlü operasyonu bozacak, sadece işimize bakacağız
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Son dakika haberi | AK Parti'li Dağ:  Her türlü operasyonu bozacak, sadece işimize bakacağız

Son dakika haberi | AK Parti'li Dağ:  Her türlü operasyonu bozacak, sadece işimize bakacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Her türlü operasyonu bozacak, kardeşlikle büyüyecek, sadece işimize bakacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Her türlü operasyonu bozacak, kardeşlikle büyüyecek, sadece işimize bakacağız" dedi.

Hamza Dağ, Twitter hebasından yaptığı açıklamada "Gazetecinin görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Basın toplantısında slogan atmak, gazetecilik faaliyeti değildir. AK Parti'yi ve bakanlarımızı bu yolla yıpratacaklarını zannedenler beyhude çaba içindedirler. Her türlü operasyonu bozacak, kardeşlikle büyüyecek, sadece işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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