Son dakika haberi! AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'in ifadelerine tepki
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Son dakika haberi! AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'in ifadelerine tepki

Son dakika güncel haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in pandemi sürecinde Hükümet'ten katkı almadıkları yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Son dakika haberi! AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'in ifadelerine tepki
15.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:36

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in pandemi sürecinde Hükümet'ten katkı almadıkları yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Hamza Dağ, Soyer'in sosyal medya hesabından "Başkan'ın Günlüğü" şeklinde yayımladığı raporunda geçen ifadelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Belediyelerin de kamu kurumu olduğunu ve vatandaşların faydasına çalışması gerektiğini belirten Dağ, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı zorluklara sebebiyet verdiğini, bu süreçte Türk milleti ve devletinin ders niteliğinde bir dayanışma sergilediğini kaydetti.

Hükümetin hem vatandaşlara hem de belediye ve özel sektöre verdiği desteğin tüm milletin malumu olduğunu belirten Dağ, ülkede vergi gelirlerinin düşüşüyle tüm belediyelerin İller Bankası payında bir eksilme yaşandığını belirterek, şöyle dedi:

"Büyükşehir Belediyesi bu süreçte yatırımları askıya alarak, bütçesini yardımlara aktarmıştır. Bununla birlikte, belediyelerin standart olarak su, ulaşım ve emlak gelirleri de halkın yararına kullanılmak durumundadır. İzmir'de yatırımdan yardıma aktarılan bütçeye bakıldığında, tüm İzmir'in ihtiyacını giderebilecek bir potansiyel olduğunu görebiliriz. Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirakler, devletin verdiği destekten faydalanma hakkına sahiptir. Örneğin İZFAŞ, Grand Plaza ve İZBEL 321 kişi ile kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıştır. Ayrıca belediyenin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için ödemesi gereken gelir stopajı ve sosyal güvenlik primleri de her ay için ayrı ayrı 3 ay faizsiz bir şekilde ertelenmiştir."

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Hükümetin verdiği destekten faydalanmasına rağmen İzmir'deki belediyeler arasında kayırmacı bir politika izlediğini kayeden Dağ, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İzmir'de CHP'li olmayan belediye başkanları ile konuştuğumuzda, Büyükşehir Belediyesinin bu belediyelere, nakdi yardım bir kenarda dursun ayni yardımda dahi bulunmadığını müşahede ettik. Bu bir negatif ayrımcılıktır ve İzmir bunu tasvip etmez, yadırgar. İzmir'e yapılan böyle bir negatif ayrımcılık varsa, biz bunun takipçisi oluruz. Eğer merkezi bütçeden, başka bir büyükşehir veya il belediyesine ekstra maddi destek verilmişse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu bize ifade etsinler. Biz İzmir'in iktidar partisi içerisindeki bir temsilcisi olarak, bir İzmirli olarak gereğini yapar, İzmir'in hakkını gözetir ve yedirmeyiz ama böyle bir şey söz konusu olmadığı halde, bu şekilde bir açıklama yapmak devlet ciddiyetine yakışmamaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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