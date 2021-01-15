Son dakika haberi: AK Parti'li Dağ'dan İzmir'e yeni hastane yatırımı açıklaması
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Son dakika haberi: AK Parti'li Dağ'dan İzmir'e yeni hastane yatırımı açıklaması

15.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:44
Son dakika haberi: AK Parti'li Dağ'dan İzmir'e yeni hastane yatırımı açıklaması

Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Dikili ilçesine 70 yatak kapasiteli yeni bir devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Dikili ilçesine 70 yatak kapasiteli yeni bir devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Dikili ilçesinde yeni bir hastane inşa edilmesi için projelendirme ve ihale işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Daha önce Bergama'da bulunan hastaneye ek bina yaparak oradaki kapasitenin artırıldığını ve Kınık'ta yeni bir hastane inşa edildiğini anımsatan Dağ, "15 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alan üzerine 70 yatak kapasitesine sahip, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, poliklinikleri ve ekipmanıyla tam donanımlı bir hastaneyi inşallah en kısa süre içerisinde Dikili'mize kazandıracağız. İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında hemen hemen tüm ilçelerde tam donanımlı hastanelerin bulunduğuna işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'de de sağlık altyapımızın ve teknik imkanlarımızın gücünü, yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde bir kez daha görmüş olduk. Tabii ki bu durumla övünmekteyiz, milletimizin ve tüm dünyanın bu noktada sunmuş oldukları takdir de bizi memnun etmektedir. Ancak değişen koşulları göz önünde bulundurmak ve yeniliğe göre icraat sunmak da bizim görevimizdir. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz."

Dağ, İzmir'de inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesinin de en kısa zamanda faaliyete geçeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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