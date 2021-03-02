Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: İnsan Hakları Eylem Planı hayırlı olsun
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Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: İnsan Hakları Eylem Planı hayırlı olsun

02.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:55
Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: İnsan Hakları Eylem Planı hayırlı olsun

Son dakika gelişmesine göre AK Parti'li Çelik: İnsan Hakları Eylem Planı hayırlı olsunAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti'li Çelik: İnsan Hakları Eylem Planı hayırlı olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan 'İnsan Hakları Eylem Planı' hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Son dakika haberi: AK Parti'li Çelik: İnsan Hakları Eylem Planı hayırlı olsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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