Son dakika haberi: AK Parti'li Çalık: "Şehit Fevzi Mahallesi'ne depreme dayanıklı, modern konutlar inşa edilecek"
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Son dakika haberi: AK Parti'li Çalık: "Şehit Fevzi Mahallesi'ne depreme dayanıklı, modern konutlar inşa edilecek"

23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:07
Son dakika haberi: AK Parti'li Çalık:

Son dakika haberler... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, geçen yıl Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen merkez Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki riskli yapıların yıkımına başlandığını ve mahalleye depreme dayanıklı, modern konutlar inşa edileceğini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, geçen yıl Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen merkez Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki riskli yapıların yıkımına başlandığını ve mahalleye depreme dayanıklı, modern konutlar inşa edileceğini belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile mahallede incelemelerde bulundu ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla acil kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde hak sahipleriyle görüşme, değer tespiti ve bin lira kira desteği işlemlerinin ardından bölgedeki konutlarda yüzde 80 oranında tahliyesinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öznur Çalık, bölgede tahliye işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, kentsel dönüşümle birlikte yeni inşa edilecek 768 modern konut, parklar ve yeşil alanlarla bölgenin çehresinin de değişeceğini vurguladı.

Bölgede konutların yatay mimariye uygun yapılacağını ifade eden Öznur Çalık, burada tapuları olan, hak sahibi vatandaşların kesinlikle mağdur edilmeyeceğini, depreme dayanıklı ve güvenli konutlarına kavuşacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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