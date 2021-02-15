AK Parti'li Ala ve Dağ, Bursa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek olanlar bu insanlık suçuna ortaktır. Teröre karşı çıkmayanlar bu insanlık suçunun ortağıdır. Amasız, fakatsız kınamayanlar buna çanak tutuyor demektir." dedi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşını rahmetle andığını söyledi.

Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ala, şöyle devam etti:

"Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek olanlar bu insanlık suçuna ortaktır. Teröre karşı çıkmayanlar bu insanlık suçunun ortağıdır. Amasız, fakatsız kınamayanlar buna çanak tutuyor demektir. Allah'ın izniyle bizler birçok sorunu giderdik. Bundan 10 yıl önce bile büyük sıkıntı olan, hanımefendilerin önüne konulan insanlık onuruna aykırı, temel hak ve özgürlüklere aykırı, zulmün nişanesi olan o başörtüsü yasağını da bu kadronun desteklediği siyasi hareket kaldırdı. Başı örtülü, başı açık bütün kardeşlerimiz, 83 milyonun kardeşliğini temsil eder biçimde siyasi faaliyetlerde bulunuyorlar. Üniversitelerde de gittiğimizde artık böyle bir sorun sanki milattan önce yaşanmış gibi bir hava var. O kadar kolay, o kadar rahat, insanımız bir özgür ortamı bulduğunda kucaklaşıyor, kardeşliğini ortaya koyuyor ki işte bizim asıl kaynağımız bu."

Ala, "Diyarbakır anneleri"nin, teröre karşı duruşun bayraktarlığını yaptığını da vurguladı.

Annelerin, çok kıymetli, altı çizilesi işler başardığını belirten Ala, "Bugün dünyada ya da bölgemizde herhangi bir sorun olduğunda liderler diplomasisi devreye giriyor. Bir yandan Putin, bir yandan ABD Başkanı, bazen Almanya'da Merkel ama mutlaka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onlarla konuşarak bu mevzulara vaziyet ediyor. O, bu gücü sizin çalışmalarınız sonucunda sandıktan çıkan destekten alıyor. Onun için her birinizi ayrı ayrı selamlıyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Birileri bize Anadolu'yu fazla görüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise bir davanın müntesipleri olduklarını, bunu da sürekli ifade ettiklerini anlattı.

İnanılan bir değer ve dava olmazsa bunların hayata geçirilemeyeceğini kaydeden Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yıllardır 'Dava partisiyiz' dedikçe, bu ara muhalefet de 'Biz de dava partisiyiz' demeye başladı. Ben de düşünüyorum, bu davanın bizim tarafımızdaki temsili nedir, karşılığı nedir? Diğer tarafın davasının karşılığı nedir? Şöyle bir baktığınız zaman insanoğlu var olduğu sürece bu dava bir şekilde böyle yürümüş. Ateş ve toprağın davası aslında dava. Bir tarafta ateş, bir tarafta toprak. Ateş ne yazık ki yakan tarafta oldu, yakan tarafta olmuş. Öbür tarafta toprak, inşa eden, bir şeyler veren tarafta olmuş. İlk insandan bu yana başlamış, bugüne kadar devam etmiş."

"Bizi 100 yıl önce Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan kovalayıp gönderenler, bizi Anadolu'ya hapsettiler ama birileri bize Anadolu'yu fazla görüyor, gördüler o dönemde de ama Allah'a hamdolsun, işte siyasi iradenin ortaya konulması, güçlü liderlik ve güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle o oyunu orada bozmuş olduk." diyen Dağ, 15 Temmuz'un da aslında ülkenin tamamını ele geçirme hamlesi olduğunu söyledi. Dağ, "Onu da 24 saatte bertaraf ettik ve sonrasında yapılan hamleler, önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları, oradan oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak. Sonra Doğu Akdeniz'de, Libya ve en son da Azerbaycan'da yaşanan hadiselerden sonra Karabağ olayları. Aslında çevreleme hareketini biz bu şekilde uzaklaştırmış olduk." diye konuştu.

Dağ, Gara bölgesinde yaşananlara da değindi.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nın önemine işaret eden Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu 3 gün içinde yaşadığımız hadisede birilerinin 'PKK terör örgütü' diyemiyor olması, bir diğerlerinin de zaten bugüne kadar demedikleri halde öldürülen teröristlere 'terörist' diyememiş olması, aynı çevrede buluşmaları ve 2023'e giderken bir ve beraber yapmış oldukları işler. Aslında hep inandığımız yolda yürüme konusunda bizim durduğumuz yeri çok net gösteriyor ve aynı zamanda da 2023'te birilerinin nasıl bir beklenti ve istek içinde olduğunu çok net göstermiş oluyor. Onun için şu dediğimiz çok gerçek bir cümle 'AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderi haline gelmiştir.' Onun için de inşallah 2023'e giden yolda bugün oluşacak ve bugüne kadar oluşmuş olan yönetimlerle 2023 seçimlerinde bugüne kadar elde etmiş olduğumuz başarıları yine aynı şekilde elde etmek için canla başla mücadele etmek ve uğraş vermek mecburiyetindeyiz."

"Açıklamalarında bir kelime olsun PKK terör örgütünden bahsedilmiyor"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise, AK Parti kadrolarının önemli işlere imza attığını belirtti.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Karşımızda kümelenen siyasi partiler maalesef terör örgütünün siyasi yardakçılığını Mecliste onun temsilciliğini yapan partiyle dost olmak bahanesiyle aslında sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek mahiyetiyle Türkiye'yi dahi gözden çıkardıklarını gördükten sonra üzülmemek elde değil. Açıklamalarında bir kelime olsun PKK terör örgütünden bahsedilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti'li milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz