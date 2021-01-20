Son dakika haberi! AK Parti'li Akbaşoğlu: Erken seçim yok
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Son dakika haberi! AK Parti'li Akbaşoğlu: Erken seçim yok

20.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:17
Son dakika haberi! AK Parti'li Akbaşoğlu: Erken seçim yok

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletvekilliği seçimi de cumhurbaşkanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır. Erken seçim filan yok. Her şey zamanında yapılacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletvekilliği seçimi de cumhurbaşkanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır. Erken seçim filan yok. Her şey zamanında yapılacak" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, 2021'i reform yılı olarak ilan ettiklerini, milletin refahını artırmak, istihdamı geliştirmek, özgürlükleri genişletmek, hukukun üstünlüğü prensibi çerçevesinde güvenliği de gözetmek suretiyle 'güçlü ve büyük Türkiye' idealini her alanda gerçekleştirmek için üstün bir gayret gösterildiğini söyledi. Akbaşoğlu, yargı reformuna ilişkin, "2019 yılının mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde 3 paket TBMM'de yasalaştı. Bu konuda 4'üncü yargı paketi konusunda çalışmalarımız devam etmekte. Aynı zamanda İnsan Hakları Eylem Planı da son noktaya gelmek üzere; bunun çıktılarını Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklardır" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR'Akbaşoğlu, muhalefetin yalan, iftira siyasetine bel bağladığını ve eskiye özlem duyduğunu savunarak, "Her hafta kendi çerçevesini, yetki alanını aşarak farklı beyanatlarla siyaseti dizayn etmeye çalışan birtakım vesayet odaklarının tekrar geri gelmesini arzu ediyorlar. Yaklaşımlarından bu anlaşılıyor. Bir infial stratejisi oluşturmaya, kaotik ortam oluşturmaya dönük, gerçeklikten kopuk, farklı varsayımsal hezeyanlar ve değerlendirmeler çerçevesinde adeta illüzyonist bir siyaset güdüyorlar. Muhalefetin bu acıklı halini, milletimiz görüyor. CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu tarafından, Cumhurbaşkanımıza yönelik 'sözde' demesi, onu seçen millet iradesine ve bizzat milletimizin kendisine 'sözde' demesidir ki; kendisinin varlığını inkar edecek bir noktayı işaretlemektedir. Kılıçdaroğlu hem milletten hem de Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekir" ifadesini kullandı.'ERKEN SEÇİM YOK'Akbaşoğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya da "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletvekilliği seçimi de cumhurbaşkanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır. Erken seçim filan yok. Millet, milletvekillerimize de cumhurbaşkanına da yasama organına da yürütme organına da doğrudan iradesiyle 5 yıl yetki vermiş. Her şey zamanında yapılacak. Herkes yeni sisteme alışsın, millet iradesini kabullensin. Millete ve millet iradesine, milleti, devleti temsil eden orduların başkumandanı olan Cumhurbaşkanımıza da asla 'sözde' demesin. Kendini düzeltsin" diye konuştu. MECLİS GÜNDEMİ

Meclis'in, gelecek hafta çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini de aktaran Akbaşoğlu, uluslararası sözleşmeler, asker gönderme tezkerelerinin yanında teknoloji kalkınma bölgelerine ilişkin bir kanunun gündeme geleceğini bildirdi. Akbaşoğlu, hayvan hakları ilgili çalışmaların yapıldığını açıklayarak, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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