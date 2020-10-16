Son dakika haberi... AK Parti Kocaeli Teşkilatında kongre hazırlıkları başladı
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Son dakika haberi... AK Parti Kocaeli Teşkilatında kongre hazırlıkları başladı

16.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:03
Son dakika haberi... AK Parti Kocaeli Teşkilatında kongre hazırlıkları başladı

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre tarihini açıklaması ve kongreye katılacağı müjdesini vermesinin teşkilatlarında büyük bir heyecan yarattığını belirtti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre tarihini açıklaması ve kongreye katılacağı müjdesini vermesinin teşkilatlarında büyük bir heyecan yarattığını belirtti.

AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ellibeş, 7. Olağan İl Kongresinin 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Doğal delegeler hariç 600 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongreye ilişkin detayların pazartesi günü netleşeceğini dile getiren Ellibeş, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre tarihini açıklaması ve kongreye katılacağı müjdesini vermesi teşkilatımızda büyük bir heyecan yarattı." diye konuştu.

Ellibeş, açıklamanın yapıldığı andan itibaren teşkilattan çok güzel mesajlar aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlçe kongrelerimizde olduğu gibi en üst düzeyde sağlık tedbirlerimizi alarak Kocaeli teşkilatlarına ne kadar önem verdiğini kongre tarihini bizzat açıklayarak bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en güzel şekilde karşılamak istiyoruz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Büyük bir onur yaşıyoruz. İnşallah güzel bir kongre için en iyi şekilde hazırlanacağız."

Kongrenin nerede olacağına pazartesi günü yapacakları yönetim kurulu toplantısında karar vereceklerini aktaran Ellibeş, "Alternatiflerimiz var. Hava şartları ve sağlık tedbirlerini düşünerek kongremizin nerede olacağına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ellibeş, ayrıca kongreyle ilgili ana kademe, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte kongre komisyonları kurulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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