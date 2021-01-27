Son dakika haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Esnafa zor dönemde ciddi destek sağladık"
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Son dakika haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "Esnafa zor dönemde ciddi destek sağladık"

27.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:48
Son dakika haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli:

Son dakika haberi... AK Parti İzmir İl Başkan Kerem Ali Sürekli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnaf için ciddi destekler uygulamaya aldıklarını kaydetti.

AK Parti İzmir İl Başkan Kerem Ali Sürekli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnaf için ciddi destekler uygulamaya aldıklarını kaydetti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İl Başkanı Sürekli, Selçuk ilçesinde partililerle bir araya geldi ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, 18 yıldır üreticinin toplumsal istikrarın temeli olduğunu bilerek çalıştıklarını aktararak, Selçuk'ta çiftçiyi 18 yılda 48 milyon lira hibe desteği ve yatırımla desteklediklerine dikkati çekti.

Selçuk'un turizm ve tarım üretimi ile İzmir'in tartışmasız bir değeri olduğuna işaret eden Sürekli, "Belediyesi bizde ya da değil, bunu hiç gözetmeksizin yıllardır yatırım ve destek sağlıyoruz. Genç çiftçilerimizin 14 projesine 420 bin lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 12 projeye 7 milyon lira hibe sağladık. Selçuk'un tarımsal hasılası 2,9 kat artarak 402 milyon lira oldu. 33 ailemize 233 bin 500 lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Sürekli, esnaf, sanatkar ve çiftçiyi her zaman baş üstünde tuttuklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede ve kentte; alın terini, üreticiyi, esnafı yok sayan taş olur. Bunu sözde bırakmadığımız, yıllardır icraatımız ve rakamlarla ortadadır. Cumhurbaşkanımız, pandemi sürecinin başından itibaren olduğu gibi yine bir destek kararını açıkladı. 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerin erteleneceği müjdesini verdi. Milletin adamı olmak, milletin hizmetkarı olmak böyle bir şey. Ana muhalefet seçim dönemleri dışında esnafın adını ağzına almazken; biz esnaf kardeşlerimizin hep yanında olduk. Özellikle bu zor dönemde ciddi destekler sağladık."

Kerem Ali Sürekli, Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan 25 bin lira limitli, 36 ay vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz hazine destekli işletme kredisinden binlerce esnaf ve sanatkarın yararlandığına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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